Novo Golpe: Assistente virtual do INSS não contata segurados pelo WhatsApp

Atenção aposentados e pensionistas do INSS! Criminosos estão se passando por uma suposta “Central de Atendimento” do Instituto para aplicar golpes por meio do WhatsApp. Estão usando até mesmo a assistente virtual, chamada Helô, para passar confiabilidade.

Como estratégia de convencer o segurado de que o serviço é realmente do INSS, de alguma forma os criminosos fornecem informações pessoais dos beneficiários e emitem ainda um número de protocolo.

Desta forma, muitos cidadãos acabam caindo no golpe concedendo outros dados pessoais. Assim, é importante investigar a origem do contato antes de passar quaisquer informações, buscando os principais meios utilizados pelo INSS.

Vale ressaltar que a Helô é uma espécie de plantão de dúvidas que pode ser acessada apenas pelos canais digitais da autarquia, como o site ou aplicativo Meu INSS. Ou seja, a assistente virtual não busca contatar o segurado pelo WhatsApp.

Posto isso, é importante aderir algumas precauções para não cair nesses golpes. Confira a seguir algumas dicas importantes para evitar ser a próxima vítima.

Como me prevenir?

Mantenha seus dados de contato (telefone, e-mail e endereço) sempre atualizados. O procedimento pode ser realizado pelo Meu INSS ou pelo telefone 135;

Caso receba algum comunicado passando pelo INSS solicitando fotos ou dados pessoais não conceda, tal ação não é de costume da autarquia;

solicitando fotos ou dados pessoais não conceda, tal ação não é de costume da autarquia; O número utilizado pelo INSS para mensagens de textos (SMS) é sempre o mesmo, 280-41. Verifique o telefone antes de responder qualquer coisa;

O segurado pode verificar se o Instituto solicitou alguma informação através do Meu INSS ou pelo telefone 135.

Neste caso, qualquer solicitação ou convocação de dados deve ser retornada por meio dos canais oficiais de atendimento do INSS, como aplicativo ou site Meu INSS, ou agência da Previdência Social (com agendamento);

Por fim, é importante destacar que normalmente quando o INSS entra em contato com segurado pelo telefone 135 ou pelo chat humanizado da Helô, o atendente solicitará algumas informações, a fim de evitar fraudes.

Como denunciar a tentativa do golpe ao instituto?

Caso tenha passado por uma situação como esta, denuncie a ação através da Ouvidoria online ou pelo telefone 135. Porém, se chegou a ser vítima, registre um Boletim de Ocorrência e comunique aos órgãos envolvidos, como o próprio INSS e o banco no qual recebe o benefício.