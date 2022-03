NOVO pagamento do Auxílio Brasil já tem data

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil deve seguir no próximo dia 18, uma sexta-feira, com a liberação dos recursos para aqueles que tem Número de Identificação Social (NIS) igual a 1.

No decorrer odo mês os pagamentos para os outros grupos deve seguir, com o último grupo recebendo no dia 31 de março. Os valores serão depositados no Caixa Tem e assim que caiem na conta já podem ser movimentados.

Ao contrário do Auxílio Emergencial, que tinha data de saque para alguns grupos, o Auxílio Brasil libera os valores para saque para todos os grupos e no mesmo dia que o pagamento é liberado.

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Auxílio Brasil não é um programa totalmente novo, na verdade, ele é um reformulação do Bolsa Família – que deixou de existir.

Qual o valor do Auxílio Brasil?

Há ainda quem tenha dúvida do valor pago aos beneficiários do Auxílio Brasil, mas saiba que não é igual para todos, isso vai depender da composição da família. Todavia, uma regra é clara: nenhuma família receberá menos de R$ 400.

Isso acontece porque o governo editou um medida que prevê o benefício extraordinário– que prevê que aquelas famílias que teriam direito a valores menos, recebam complementação até que o valor mensal chegue a R$ 400.

A medida está prevista para ser encerrada em dezembro de 2022, mas há quem já fale, inclusive, de um possível auxílio de R$ 600.

Fila de espera

Mesmo se você tiver todos os requisitos para receber o Auxílio Brasil, pode ser que você não receba ainda em março. Isso acontece porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou parte da lei que impedia a formação da espera e que todos fossem incluídos automaticamente.

O prazo para que todos sejam incluídos é incerto, a única certeza é de que todos os beneficiários do Bolsa Família foram incluídos automaticamente.

Mesmo assim, você pode acompanhar a sua situação pelo aplicativo do Auxílio Brasil. Para receber é necessário estar inscrito e ter seus dados atualizados do CadÚnico a pelo menos dois anos – confira como se inscrever.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)

NIS com final 8 – dia 29 de março (terça-feira)

NIS com final 9 – dia 30 de março (quarta-feira)

NIS com final 0 – dia 31 de março (quinta-feira)