Novo RG 2022: veja as novas mudanças que já estão valendo

Atenção, brasileiros! O novo RG 2022 já está em vigor no Brasil e agora conta com uma numeração única. Isso mesmo. Agora, a nova carteira de identidade será unificada com diversos documentos, como, por exemplo, o RG, CPF, PIS/Pasep, Carteira de Motorista.

Dessa forma, o novo RG 2022, além de simplificar a vida do cidadão, também prevenirá eventuais tentativas de fraude. A emissão do documento será gratuita.

Os institutos estaduais deverão se adequar as novas alterações até 6 de março de 2023.

O que mudará com a nova Carteira de Identidade: Novo RG 2022

O documento terá novos parâmetros visuais, de emissão e validade para a Carteira de Identidade. O modelo dela será diferente, tornando-se único para todo o país.

Até a novo Decreto, quem já mudou de estado e precisou tirar uma nova carteira de identidade, teve se número do RG alterado. Como os bancos de dados estaduais não estão em rede, o cidadão não consegue manter o seu número de identidade original no documento novo.

À partir de agora, caso o cidadão faça emissão de Carteira de Identidade em UF diferente daquela em que fez sua primeira, esta já passa a ser considerada 2ª via.

As pessoas não precisarão mais memorizar número de RG e também o número do CPF, pois o do CPF passa a ser o número único.

E também, a nova Carteira de Identidade passará a ser documento de viagem, devido à inclusão de código no padrão internacional que pode ser lido por equipamento (código MRZ – o mesmo do passaporte).

Caso a pessoa que solicite a Carteira de Identidade ainda não tenha o CPF, o órgão de identificação local já realiza de imediato a inscrição do cidadão no CPF.

O novo documento é também considerado mais seguro devido à possibilidade de validação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive off-line.

Um avanço que combate fraudes e criminalidade: Novo RG 2022

Além de simplificar a vida do cidadão, o RG com número único no país visa coibir fraudes.

O professor da Fundação Getúlio Vargas Rafael Alcadipani diz que a carteira de identidade nacional é um avanço, tanto para reduzir a burocracia no dia a dia das pessoas, como no combate à criminalidade. Ele falou ao Jornal Nacional, da emissora Globo:

“Hoje, a polícia pena muito, porque o sujeito pode estar sendo procurado em São Paulo, e ele vai para a Bahia, tem o RG da Bahia e não aparece mais como procurado. Isso é um problema muito sério. E você começa a ter uma questão que é muito difícil de identificar a pessoa. Você não tem uma base digital no Brasil única, e com essa iniciativa você vai passar a ter uma base de digitais única”, afirma.

Já o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, falou da importância do documento para a segurança pública nacional:

“A nova Carteira de Identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. A unificação e modernização desse documento é mais um passo dado pelo governo federal para um conhecimento mais amplo de cada brasileiro, compreendendo suas caraterísticas e necessidades por meio da unificação de registros e serviços”, disse ele ao site do Ministério da Economia.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o avanço é mais um dos desdobramento do Gov.br, que já entregou para a população diversos serviços que facilitam a vida dos brasileiros.

O que fazer com a Carteira de Identidade antiga? Novo RG 2022

Ela continua sendo aceita por até 10 anos para a população até 60 anos de idade.

Para quem tem acima de 60 anos, será aceita por prazo indeterminado.

Passo a passo para a emissão da nova Carteira de Identidade Digital: Novo RG 2022

O cidadão vai ao órgão emissor do seu estado;

Apresenta sua certidão de Casamento ou Nascimento;

A identificação do cidadão é conferida pelo Gov.br (isso garante que o documento seja único);

O órgão emissor informa o prazo para a retirada do documento em papel;

Assim que receber o documento, o cidadão poderá acessa-lo digitalmente pelo aplicativo Gov.br.

O que vai constar na nova identidade?

Identificação da UF que a emitiu;

Identificação do órgão expedidor

Número do Registro Geral;

Nome, filiação, sexo, nacionalidade, local e data de nascimento;

Número da matricula de nascimento ou comarca, cartório, livro, folha, e número de registro de nascimento ou casamento;

Foto 3×4, assinatura e impressão digital;

Data de validade, local e data de expedição do documento;

Elementos novos para verificação de autenticidade (QR Code e MRZ).

Dados de saúde que poderão ser incluídos:

Grupo sanguíneo e fator RH;

Disposição em doar órgãos em caso de morte;

Informações sobre condições particulares de saúde (caso contribuam para salvar a vida ou preservar a saúde do cidadão).

Para garantir a inclusão destes dados, a pessoa deve informar isso no momento da emissão do documento.

Novos prazos de validade:

Entre zero e 12 anos: validade de cinco anos;

Entre 13 e 60 anos: validade de 10 anos;

Acima de 60 anos: validade indeterminada.