Novo RG terá número unificado e QR code; veja mudanças

Foto: Divulgação

A nova carteira de identidade no Brasil terá QR code e número unificado. As mudanças foram anunciadas pelo governo federal e divulgadas no Diário Oficial da União, em 23 de fevereiro. As secretarias de Segurança Pública de cada estado e do Distrito Federal têm até março de 2023 para estarem aptas a emitir o novo RG.