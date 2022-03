Novo RG: Veja o que mudou e como emitir?

Finalmente o Governo Federal anunciou o novo modelo de Carteira de Identidade Nacional (CID). O documento substituirá o atual RG, e reunirá diversos documentos, como CNH, CPF, PIS/Pasep e outros em apenas um.

A nova carteira também servirá de documento para viagens em países do Mercosul, uma vez que terá o padrão internacional com o código MRZ (Machine Readable Zone). Porém, nos demais territórios fora do Mercosul, ainda será necessário a apresentação do passaporte.

Novo RG

O objetivo do novo RG é simplificar a vida dos brasileiros, uma vez que pode ser caracterizado como um cadastro único. Todavia, o documento utilizará apenas o CPF como número principal e um QR Code para que seja realizada a identificação eletrônica de forma online e off-line.

Neste sentido, a partir da emissão do novo documento, os cidadãos não mais precisarão andar com todos os seus documentos individualmente, pois terá em mãos um único com as informações de todos. Vale ressaltar que a documentação será constituída através de dados pessoais e biométricos.

O documento terá um visual único para todos os cidadãos do país, ou seja, padronizado. Ele também deve ter um tamanho reduzido e será emitido tanto em papel como na versão digital. Assim, o novo RG reduzirá significativamente o número de falsificações de documentos.

Como emitir o novo RG

A emissão da nova carteira de identidade será realizada de forma gratuita pelas secretarias de Segurança Pública dos estados e Distrito Federal. Cada unidade terá até o dia 3 de março de 2023 para implementar todas as mudanças concernentes ao documento.

Todavia, o governo já divulgou o passo a passo para emissão do novo RG. Confira:

Inicialmente será necessário recolher as impressões digitais dos cidadãos para serem inseridas na BDCN (Base de Dados de Identificação Civil Nacional); Após cadastramento biométrico o cidadão deverá baixar o aplicativo DNI (Documento Nacional de Identidade), para realizar um pré-cadastro (app ainda não disponível); Feito isto, a operação será finalizada em um ponto de atendimento físico ou virtual das secretarias de Segurança Pública.

Confira as mudanças no RG

O novo RG contará com as seguintes mudanças:

Número usado para o registro do novo documento será o do CPF ;

; A autenticidade poderá ser checada por QR Code, estando online ou off-line;

O RG não substitui o passaporte;

O novo documento poderá ser considerado apenas em viagens internacionais a países do Mercosul;

A população também terá acesso à carteira de identidade digital pelo Gov.br;

Quando for emitida uma carteira de identidade em uma unidade da federação diferente daquela onde foi feita a primeira, ela passa a ser considerada segunda via;

O documento contará com o código MRZ, o mesmo emitido em passaportes;

O cidadão poderá incluir informações de saúde em seu documento no momento da emissão como o grupo sanguíneo, se é doador de órgãos e informações sobre casos particulares de saúde, que possam contribuir para salvar a vida do cidadão;

O visual do documento também será único para todo o país.