NOVO saque de até R$ 1 mil do FGTS; veja quem pode sacar

O Governo Federal liberou uma nova rodada de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Qualquer trabalhador com saldo positivo nas suas contas ativas ou inativas do fundo poderão resgatar até R$ 1.000 a partir do próximo mês.

Novo saque extraordinário do FGTS

O novo saque do FGTS terá início no dia 20 de abril, sendo as autorizações liberadas conforme o mês de nascimento de cada trabalhador. Segundo o governo, os valores estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro de 2022. Confira o calendário:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Como e onde sacar?

Os valores dos saques serão disponibilizados de maneira automática aos mais de 40 milhões de trabalhadores que possuem saldo positivo no FGTS. Os depósitos ocorrerão nas contas digitais do Caixa Tem.

Conforme o meio em que os recursos serão liberados, o trabalhador deve realizar o saque pelo próprio aplicativo. Vale ressaltar que o cidadão que ainda não possui uma conta no Caixa Tem não precisa se preocupar, pois a Caixa Econômica Federal se encarregará de criar uma conta em seu nome.

Como consultar o saldo das contas?

O FGTS poderá ser consultado por SMS, correspondência, no site ou aplicativo. No primeiro caso, via SMS, o trabalhador poderá acompanhar os depósitos e o saldo total das contas por meio do SMS, ou seja, via celular. Essa é uma das maneiras bem práticas. Para fazer adesão do recebimento de SMS, clique aqui.

Ademais, por correspondência, o trabalhador poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

Além disso, uma outra maneira simples e fácil de consultar o saldo do FGTS é pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. O aplicativo pode ser baixado tanto por celulares Android (clique aqui para baixar) quando por aparelhos com sistema operacional iOS – Apple (clique aqui para baixar).