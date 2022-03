Novo Vale Gás de R$ 100 neste ano de 2022; veja quem tem direito

Atualmente, o valor do botijão de 13kg GPL passa dos R$ 100, desse modo, o estado está subsidiando quase o preço total do gás de cozinha. A intenção é ajudar cerca de 107 mil pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza

O novo Vale Gás no valor de R$ 100 foi liberado. O governo lançou o projeto social visando ajudar as famílias carentes diante a atual crise econômica.

Segundo os dados divulgados pelo governo, o programa tem um custo de R$ 11 milhões, com previsão de pagamento até o fim deste ano.

Quem pode receber?

O benefício está sendo concedido as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiárias do programa social Auxílio Brasil, sendo ele o antigo Bolsa Família.

Como consultar?

As pessoas que se enquadram nos critérios para receber o benefício podem realizar uma consulta através do site do Banpará ou pelo site da Seaster. Basta informar o nome completo e número do CPF.

Como sacar?

Os saques já estão sendo realizados nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), com base em calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Auxílio Gás do Governo Federal

Enquanto o governo do estado do Pará concede o vale gás de R$ 100, o Governo Federal também disponibiliza um auxílio, só que de R$ 50. Para participar do programa é preciso:

Estar com dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores;

Compor família com menor renda per capita;

Compor família com maior quantidade de membros;

Ser beneficiária do Programa Auxílio Brasil; e

Estar com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.