Novos pagamentos do Auxílio Emergencial retroativo

Como vem sendo destacado desde o fim do último ano aqui no Notícias Concursos, o Governo Federal está concedendo parcelas retroativas do Auxílio Emergencial aos pais solteiros chefes de família monoparental que não tiveram acesso as cotas duplas durante a vigência do programa.

Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de homens nesta situação têm direito ao benefício. Neste sentido, vale ressaltar que o primeiro pagamento já foi realizado no mês de janeiro, contemplando 823,4 mil pessoas.

No entanto, considerando o total de cidadãos elegíveis, ainda faltam 500 mil homens, aproximadamente, receber as parcelas retroativas do Auxílio Emergencial. A expectativa é que esse pagamento restante ocorra nos próximos dias.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial retroativo?

O benefício extra está sendo concedido aos homens provedores de família monoparental inscritos no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020. Além disso, é preciso ter realizado o cadastro do programa pelas plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para inscrição no Auxílio Emergencial.

Todavia, é necessário informar que os pais do grupo “Extracard” – composto pelos homens que se inscreveram no programa pelos canais digitais – já receberam os seus valores. Neste sentido, restam ainda receber aqueles que entraram no programa por meio do CadÚnico e Bolsa Família (agora Auxílio Brasil).

No entanto, a pasta ainda vai verificar se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheira(o) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família que tem a guarda.

Qual valor do Auxílio Emergencial retroativo?

O valor da nova parcela varia de acordo com o mês de aprovação do benefício do programa, entre os meses de abril e agosto de 2020. Confira:

Recebeu as 5 primeiras parcelas: R$ 3.000;

Começou a receber em maio: R$ 2.400;

Começou a receber em junho: R$ 1.800;

Começou a receber em julho: R$ 1.200;

Começou a receber em agosto: R$ 600.

Como consultar o Auxílio Emergencial na Dataprev?

A consulta do Auxílio Emergencial 2022 deve ser realizada no portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.