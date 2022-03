Nubank fora do ar? Clientes reclamam de instabilidade no aplicativo

Foto: Reprodução Depois de clientes do Itaú relatarem problemas no aplicativo do banco, é a vez dos usuários do Nubank reclamarem sobre instabilidades no aplicativo nesta sexta-feira (4).

Segundo o site Down Detector, o número de reclamações subiram consideravelmente nesta sexta, no período de 10h às 14h. Entre os problemas mais notificados estão saldo da conta (68% das reclamações), transferências (21%) e login no aplicativo móvel (12%).

Segundo a Exame, em nota o banco afirmou que parte da base de clientes encontrou oscilações em alguns serviços. “Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual”, comunicou.