Nubank libera mais de R$ 400 para clientes; veja como receber

O Nubank iniciou um levantamento com recompensa para os seus clientes. A fintech quer entender a relação de seus correntistas com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Neste sentido, quem tiver a oportunidade de participar da pesquisa pode receber R$ 450.

Cliente poderá ganhar R$ 450

Aqueles que receberem a oferta de participar da pesquisa do Nubank poderão receber R$ 450. Segundo a instituição, o tempo para responder o questionário é de 10 minutos. Dentre as perguntas que o questionário tem, estão:

Idade do cliente;

Renda mensal;

Se vai declarar o IRPF em 2022;

em 2022; Se possui um contador para realizar o procedimento do IRPF;

Entre outras.

Cabe salientar que, infelizmente, não são todos os clientes da fintech que poderão participar do levantamento. O banco digital está enviando o convite via e-mail para os colaboradores selecionados.

Todavia, o cliente deve ficar atento e verificar se realmente foi o Nubank que enviou a mensagem eletrônica. Isso servirá para prevenir de cair em golpes, uma vez que criminosos costumam fazer muitas vítimas por esses meios.

O pagamento dos R$ 450 é realizado somente após o cliente responder as perguntas do Nubank. Além disso, a instituição deve achá-las proveitosas para pesquisa, caso contrário a remuneração não será concedida.

Contudo, vale informar que o Nubank já disponibilizou os dados de rendimentos do ano de 2021 para a declaração. Veja como solicitar a seguir:

Entre no aplicativo do Nubank, disponível para Android ou iOS; Faça o seu login e informe a senha; Na tela inicial, clique no perfil, localizado no canto superior da tela; Feito isto, vá na opção “Informe de Rendimentos”; Depois, clique em “Solicitar Informe 2021”; Para finalizar, informe o endereço do e-mail cadastrado junto ao Nubank.

A fintech enviará as informações em poucos segundos ao e-mail escolhido em formato PDF.

Nubank lança novo cartão de crédito

Conforme informações oficiais do Nubank, a conta Pessoa Jurídica (PJ) do Nubank objetiva simplificar a vida de micro e pequenos empreendedores para que eles se dediquem aos negócios, por isso, o cliente PJ pode obter um cartão de crédito sem anuidade.

Cartão de crédito PJ: o roxinho do Nubank voltado para os microempresários

Sendo assim, desde que a conta foi lançada, em 2019, o Nubank implementa melhorias para o cliente PJ, assim sendo, o cartão de crédito Nubank PJ faz parte das melhorias do Nubank para o cliente PJ.

De acordo com as informações oficiais, o cartão de crédito Nubank PJ permite que os clientes possam fazer compras com a conta empresarial, ajudando na gestão financeira da empresa, separando o dinheiro PF e PJ e minimizando o impacto no caixa da empresa no momento das compras para o negócio.

Lançado em setembro de 2021, essa novidade ainda está sendo liberada aos poucos para os clientes PJ do Nubank, por isso, o cartão de crédito PJ do Nubank ainda não é de conhecimento de todos os microempreendedores.

Como funciona o cartão de crédito Nubank PJ?

Conforme informações oficiais do Nubank, a função crédito na conta PJ do Nubank é uma ferramenta que permite que o empresário faça compras sem comprometer o caixa da empresa e ainda ter mais controle sobre as suas saídas, além de ajudar a separar o dinheiro da empresa e da pessoa física, direcionando o seu fluxo de caixa.

Quem pode ter o cartão de crédito?

No primeiro momento, o cartão de crédito Nubank PJ foi oferecido para um grupo de 50 mil clientes. O objetivo é, primeiro, testar o produto, aprimorá-lo e garantir que ele atenda às necessidades dos clientes PJ antes de expandir para mais pessoas, informa o fintech.