Nubank libera quase R$500 de graça via aplicativo; Veja como receber

O Nubank libera neste momento quase o valor de R$500 pelo aplicativo. Para isso, a fintech convidou alguns clientes para participarem de uma pesquisa sobre Imposto de Renda Pessoa Física. O procedimento para responder as perguntas não é longo, sendo necessário apenas 10 minutos para responder a todas.

As perguntas que compõem a pesquisa visam decifrar o perfil do usuário, e caso ele se encaixe no perfil desejado pelo Nubank, o cliente participará de um estudo. O Nubank vai dar especificamente R$ 450 para cada usuário selecionado que concluir o estudo.

Veja algumas perguntas que serão feitas para recebimento do valor:

Qual sua idade?

Qual sua renda mensal?

Você vai declarar o Imposto de Renda ?

? Você contratou um contador para fazer sua declaração?

Seus investimentos são feitos analisando a dedução IR?

A isenção do IR é fator determinante para suas aplicações?

O Nubank entrará em contato com os clientes que se adequarem ao perfil para realizar uma entrevista. De acordo com a fintech, a pesquisa é realizada para “outros milhões de clientes Nubank”.

Como baixar o Informe de Rendimentos

Ainda não é possível saber qual o objetivo do Nubank com essa pesquisa sobre Imposto de Renda, porém, deve-se lembrar que a corrida pelas declarações do IR 2022 já começou. Deste modo, os contribuintes terão até o dia 29 de abril para fornecer o informe sobre os rendimentos relativos ao ano de 2021.

Para quem é cliente do Nubank esse processo é muito fácil. A própria fintech fornece o Informe de Rendimentos de forma simples, para que este possa ser anexado ao IRPF 2022. Para acessá-lo o cliente deve seguir os passos listados abaixo:

Entre no app Nubank;

Clique no seu perfil (ícone que se assemelha a um rosto);

Escolha a opção “Informe de Rendimentos”;

Selecione “Solicitar Informe 2021”;

Confirme o e-mail cadastrado;

O Informe de Rendimentos chegará no seu e-mail.

Por fim, o Nubank ressalta que quem aceitou receber gratuitamente o BDR da empresa que foi distribuído em 2021, a partir do programa NuSócios, não precisa declará-lo em 2022. A empresa informa que o intuito do estudo online é conhecer o perfil dos seus clientes e assim garantir a melhor experiência possível para as mais de 50 milhões de pessoas que utilizam os serviços da fintech. Vantagens de ter uma conta digital no Nubank Entre as principais vantagens de ter uma conta digital no Nubank, talvez a que passe mais segurança aos seus usuários é justamente o fato de que o “roxinho” se tornou o banco digital com o maior número de clientes no Brasil. A fintech está evoluindo e já partiu também para o México e Colômbia, tendo recentemente lançado a sua rodada de ações na NYSE. Trata-se de um banco digital que permite aos seus clientes realizar investimentos a partir de R$ 1, além de opções tanto na renda fixa através de seus CDIs como também na renda variável, pela sua plataforma integrada Nu Invest. Com essas inovações o Nubank se tornou um dos maiores bancos do Brasil nos últimos anos.