Nude paga: ex-BBB Luciano Estevam cria perfil em plataforma de conteúdo adulto

O ex-BBB Luciano Estevan é o mais novo integrante da plataforma de conteúdo adulto Only Fans. O dançarino e influenciador digital investiu os 15 minutos de fama após ter sido o primeiro eliminado da edição na criação de um perfil no espaço que já reúne grandes subcelebridades brasileiras.

Na descrição de seu perfil, Luciano promete compartilhar boas vibrações com os assinantes e promover uma mente aberta.

“Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade. Quero usar meus onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”.

Quando foi anunciado como participante do BBB, o dançarino chamou atenção na web pelo conteúdo que curtia nas redes sociais. O perfil do Twitter do ex-BBB era recheado de vídeos pornôs e declarações sobre amar sexo.