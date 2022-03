Nudez, sexo e nostalgia: o que esperar do remake de Pantanal?

Com estreia marcada para 28 de março, “Pantanal”, a nova novela das 21h da TV Globo, é aguardada com grande expectativa pelo público. A trama seguirá a fórmula de sua versão original que foi ao ar em 1990 com cenas de sexo e nudez.

A emissora já mostrou o que está por vir através de um teaser especial de dois minutos que entrou de surpresa na programação no final de fevereiro. Imagens de Bruna Linzmeyer e Renato Góes pelados, além de Juliana Paes sem roupa em um banho de rio, foram divulgadas na prévia.

Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com informações do “.”, outros atores também gravaram cenas picantes para a trama. Malu Rodrigues, que interpreta Irma na primeira fase da novela, foi mais uma atriz que participou de uma sequência em que tomava banho nua.

A principal diferença da versão original para o remake, segundo o site, será a sutileza das cenas. Nada será colocado em vão apenas para apelação, o que dava a impressão na primeira versão, que inclusive gerou polêmicas na época.

Perdeu o marido por nudez na abertura

No início dos anos 90, Nani Venâncio chocava o Brasil ao aparecer como veio ao mundo na abertura de “Pantanal”, sucesso da TV Manchete. Mas, o que o público nunca soube, é que a atriz também ficou chocada com as imagens que foram ao ar.

Nani revelou que foi “enganada” para fazer o nu frontal na TV. “Não ganhei bem para fazer a abertura, eu era funcionária da Manchete e fazia o que me mandavam. Não era para eu ficar totalmente nua, eles me enganaram. Naquele tempo, a gente era muito ingênuo”, iniciou.

“Eu estava usando um tapa-sexo, mas ficou marcado na hora que eu mergulhava na piscina, que era na sede da emissora, inclusive. Aí o diretor me pediu para tirar porque só apareceria a lateral do meu corpo, e acabei confiando”, completou no Youtube.

Veja mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias