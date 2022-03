“Está se resolvendo. As coisas acontecem, às vezes a gente acha que nem existe. Nunca tinha passado por isso, não desse jeito. Não com tantas passagens, tantas nuances, eu diria. Mas as coisas estão se resolvendo”, explicou em entrevista para a Quem.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias