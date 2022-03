‘O Clone’: Deusa cai no choro ao encontrar com Lucas pela primeira vez e levanta teoria

O encontro será promovido por Yvete (Vera Fisher), que ficará revoltada com a possibilidade da amiga ter traído ela com seu seu grande amor, e levará a passista até a empresa de Leônidas (Reginaldo Faria).

Ao esbarrar no protagonista, Deusa cairá no choro: “São dois Léos!”.

Yvete, que antes do encontro, fez um barraco no salão que Deusa trabalha por acreditar na traição da dupla, esbraveja após o encontro. “Tá vendo como Deus é justo? Tá vendo que vocês não iam esconder essa traição de mim para sempre? É o irmão do Léo”.

“O nome dele era Diogo? Esse era o afilhado do Albieri? Esse era o nome que o doutor queria que eu colocasse no meu filho, mas eu não deixei porque ele me contou que ele teve sorte ruim, que morreu de acidente… Será que o Diogo reencarnou no meu filho?”.