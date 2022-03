O Clone: Jade usa feitiço para descobrir segredo de Zein e se vingar de Said

Foto: Reprodução / Globo Jade (Giovanna Atonelli) usará suas habilidades de investigação ao lado de sua fiel escudeira, Zoraide (Jandia Martins) para descobrir a história de Zein (Luciano Szafir), seu novo pretendente.

A mocinha, que foi obrigada a se casar com o rapaz, que tem a fama de ser amaldiçoado por nunca ter se apaixonado, tentará descobrir o caminho para o coração do empresário, e desta forma, se vingar do marido, Said (Dalton Vigh).

Arrependido de ter se divorciado de Jade, Said planeja recuperar a amada em um trato com o amigo. Por conta dos costumes islâmicos, a protagonista só poderá voltar para os braços do empresário após se casar novamente e ser devolvida pelo atual esposo ao antigo.

No entanto, os planos de Said acabam indo por água abaixo com a descoberta de Zoraide.

“Zoraide, o que foi que você descobriu?”, perguntará Jade sem ter noção de quem será seu futuro cônjuge. A funcionária de Ali dirá: “Que ele é um homem muito bonito. Bonito de doer nos olhos”.

A protagonista estranha Said ter escolhido um homem tão bonito como seu novo pretendente e recebe a explicação da funcionária.

“Estranho… Por que Said tá me arranjando um homem assim? Achei que ele fosse me arranjar um marido velho e feio”, admitirá a muçulmana. A veterana explicará que ele é conhecido por conta da “maldição do faraó”: “Dizem que arrasta todas as mulheres, mas não quer saber de nenhuma”, acrescentará.