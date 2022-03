O Clone: Lucas vai para cima de Léo ao flagrar Jade dançando para ele

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) se aproximará de Léo (Murilo Benício) por conta das lembranças de sua juventude e de todo amor que sentiu pela versão mais nova de seu par.

Quem não gostará nada da situação é Lucas, que morrerá de ciúmes da protagonista com o clone. Convencido de que os dois estão juntos, ele irá até a casa do rapaz procurar por Jade, mas não encontrará nenhum deles. O ricaço partirá para a praia, onde dará de cara com a mocinha dançando para a cópia.

“Vim te buscar”, gritará ele. “Eu não vou deixar”, soltará Léo disposto a lutar pelo amor da moça. Após isso os dois começaram a brigar no meio da praia, Jade ficará desesperada e começará a pedir que eles parem com a troca de socos.

“Para de querer se apossar da minha vida”, dirá o empresário. “Você que tá querendo se apossar da minha vida”, rebaterá o clone. Os dois continuarão uma discussão no local sobre a disputa pelo amor de Jade.

