‘O Clone’: Mel desaparece e torra fortuna da família para pagar dívida com drogas

Foto: Reprodução / Globo

A jovem, que se afundou nas drogas fará um rombo na fortuna da família para quitar suas dívidas com entorpecentes, gastando todo dinheiro do pai, Lucas (Murilo Benício).

Nos próximos capítulos da trama, em reprise no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, Mel irá inventar uma mentira para a família e o namorado e sumir por dois dias. O álibi da personagem será os amigos, Mel dirá que está em uma pizzaria com os amigos, porém, a verdade é que ela estará na casa de Nando (Thiago Fragoso), se drogando.

A reação irrita Maysa, que rebate o discurso da filha: “Quem tá com dor de cabeça, sou eu. Quem não aguenta mais segurar essa barra, sou eu. Eu sei que você não tá numa boa, e eu tô sendo a pessoa mais compreensiva do mundo com você. Mas você não tá querendo. Eu estou fazendo um esforço maior do que eu posso para ver se gente consegue se entender, eu tô disposta a fazer qualquer sacrifício”.