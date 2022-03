‘O Clone’: Ranya cria armadilha para Jade enganando Khadija; veja como

Foto: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de ‘O Clone’ será de fortes emoções. Ranya (Nívea Stelmann) vai criar uma armadilha para Jade (Giovanna Antonelli) para que ela não veja a filha e se aproxime de Jaid (Dalton Vigh).

Jade vai ao shopping na tentativa de ver a pequena e envenada por Ranya, Khadija se negará a falar com a mãe. Ela vai se agarrar Nazira (Eliane Giardini) e ficará calada. “Ela não quer falar com você”, avisará a veterana, sem graça com a situação constrangedora.

Tudo acontecerá porque a inimiga de Jade dirá à criança que a mãe dela se apaixonou por um brasileiro. Após o encontro, Ranya e Nazira sairão com a menina deixando Jade atordoada.

“Eu falei para você!”, avisará Zoraide (Jandira Martins), desgostosa. “Você viu? Ela não quis nem olhar para mim”, dirá a protagonista. As informações são do site Notícia da TV.