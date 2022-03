‘O Clone’: veja o que acontece com Karla no final da trama

Foto: Divulgação / TV Globo



Durante toda a novela, Odete (Mara Marzan) quer e anseia que a filha Karla (Juliana Paes) dê um golpe milionário em algum ricaço para viver de rendimentos. E isso finalmente, vai se concretizar no final de ‘O Clone’. A dupla vai tramar uma gravidez de Tavinho (Victor Fasano) e o resultado da história será exibido no último capítulo da novela, que está reprisando no ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

Como visto no folhetim de Gloria Perez, as duas estão na luta para conseguirem uma maneira rápida de ficarem ricas, e o pai de Telminha (Thais Fersoza) será o caminho para isso. Com o passar do tempo, Karla realmente engravidará de Tavinho com o método para lá de amador e questionável e dará à luz um menino. Já a personagem vivida por Mara Marzan entrará em ação para conseguir a tão sonhada pensão do ricaço.

A veterana inventará que a filha teve um caso com o executivo e usará até a imprensa para propagar o escândalo. Apesar de nunca ter transado com Karla, Tavinho verá sua vida se tornar um inferno porque Lidiane surtará e exigirá o divórcio.

Foto: Divulgação/TV Globo

De acordo com o site Notícia da TV, Telminha será a única que desconfiará da falsa amante. Ela juntará as evidências e fará a empregada confessar o golpe. “Cobra tudo! Aí, elas vão ficar com trauma e nunca mais irão atrás de marido alheio. Tem como botar na cadeia?”, vai se animar Lidiane.

“Vocês estão esquecendo de um detalhe. Quem vai cuidar dessa criança se elas forem presas? Essa criança existe e é filho do meu pai. Se elas foram presas, não pode botar no orfanato. E, se não forem, não pode deixar ele passando necessidade”, dirá Telminha.

“Eu peço a guarda e não tenho que pagar pensão nenhuma!”, concluirá Tavinho, convicto de não será extorquido. “E quem vai cuidar dessa criança?”, lembrará a personagem vivida por Beth Goulart.

Lidiane entenderá que o trabalho ficará com ela. Nervosa, a dondoca reclamará: “Eu? Não! Prefiro que pague a pensão! Eu sabia que, quando casei com seu pai, algo ia acontecer. Por isso que eu tinha que dormir de olho aberto”, dirá ela.

Com isso, no final das contas, Odete e Karla ficarão bem de vida. “Dona Odete se mudou para o piscinão [de Ramos] e já está escolhendo o pai do segundo neto”, contará o árabe, sobre o desfecho da trambiqueira.

Leia mais sobre Novelas no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias