O Guia Prático Para Aprender a Jogar Blackjack ao Vivo

Nem todos podem viajar para ir a um cassino real e aproveitar todos os serviços apresentados por esses verdadeiros centros de diversão. No entanto, existe uma possibilidade completamente viável para os brasileiros que amam blackjack: os cassinos online. Os jogos ao vivo de blackjack ganham espaço nesses sites e garantem toda a diversão que os usuários procuram.

Se você quer experimentar toda atmosfera de um jogo real? O blackjack ao vivo foi produzido especialmente para você.

Como Funciona o Blackjack ao Vivo?

Uma das melhores coisas sobre o “Live blackjack” é a possibilidade de fazer uma aposta online e ter um dealer real para que a sua experiência seja a melhor possível. As imagens das webcams são excepcionais e permitem que fiquemos de olho em todos os detalhes durante uma partida.

O primeiro passo é se cadastrar em um site de apostas confiável. O processo é intuitivo e logo após o pagamento a diversão estará garantida. Depois, selecione um dos melhores jogos para jogar cassino online Brasil que deve estar presente no lobby ao vivo da página. Escolha o que lhe parece mais interessante, dependendo do cassino são dezenas de opções.

As variantes do blackjack são diversas, como o europeu e o VIP. As apostas podem variar de $1 a $25 ou mais e as escolhas mudam conforme o seu orçamento.

A Dinâmica do Jogo

A webcam estará voltada para a mesa, você terá uma visão geral. Se houver uma área de bate-papo, poderá se comunicar com o dealer. As câmeras permitem que os usuários visualizem todas as ações do dealer e o primeiro passo é a distribuição de cartas e em seguida ele pedirá que o jogador decida se irá passar, dobrar ou dividir. A operação é feita quando você aperta um botão.

Depois que os apostadores decidem as ações, o dealer revela a sua própria mão para que finalmente possamos conhecer o vencedor da partida. O dealer verifica quem recebe os ganhos e as apostas serão apagadas da mesa. Em segundos o apostador será capaz de identificar as recompensas no saldo de apostas.

Quem já está acostumado a jogar blackjack na versão online, não terá nenhuma dificuldade em se adaptar ao modo ao vivo. A presença do dealer trará uma dinâmica excepcional a sua partida, a experiência imersiva certamente oferece novas perspectivas.

Essa é a Modalidade Ideal Para Você?

Se você é novo no mundo das apostas, já deve ter percebido que blackjack é um dos jogos mais populares e lucrativos dos cassinos online e isso acontece basicamente por causa da vantagem que temos sobre a casa e a possibilidade de utilizar boas estratégias. Quem acredita que o modo ao vivo é mais complexo do que a modalidade regular, irá se surpreender, pois não é. Rapidamente qualquer apostador irá se acostumar e o jogo fluirá sem esforço.

Quando não existe muita habilidade, o cliente deve primeiramente treinar através do modo grátis que muitas empresas de apostas disponibilizam. Você não terá o dealer ao vivo, mas pelo menos poderá aprender um pouco e praticar as suas habilidades para colocar em prática mais tarde.

Dicas Para Jogar Blackjack ao Vivo

Quando Escolher Dividir a Aposta

Se você conseguiu um par em uma mão, tem a oportunidade de dividi-la em duas. A primeira dica que damos é: sempre divida 8 e Ases. Ao dividir Ases estará mais perto de fazer um blackjack com uma nova carta e com a divisão do 8 existe maior possibilidade de chegar a um valor próximo do 21. No entanto, nunca divida 10 e 6 porque isso pode levá-lo à pior mão.

Estratégias

Muitas pessoas se preocupam com a legalidade de alguns truques como o de contagem de cartas. Em um cassino físico, muitas câmeras de vigilância permanentemente verificam clientes com atitudes suspeitas. Se você está em um cassino online, poderá colocar em prática as suas habilidades com as cartas e até arriscar qualquer tipo de estratégia. Essa é uma grande vantagem que você terá.

Quando Parar

Esse é um jogo onde comparamos as nossas cartas com as do dealer. Uma boa estratégia é pedir mais cartas até atingir 17 ou mais e parar se perceber que irá extrapolar esse valor. No entanto, quando temos um Ás, essa estratégia muda e novas cartas podem ser solicitadas. Isso porque o valor do Ás, especificamente, é flexível.

Importância do Seguro

Sabemos que o cassino costuma oferecer um seguro para possíveis perdas no blackjack online ou em outras modalidades. Geralmente, esse tipo de recurso não é indicado, a menos que a perda pareça evidente, principalmente quando a carta do dealer é um Ás. Não existe um consenso sobre a viabilidade dessa ferramenta.

Esperamos que você considere as dicas acima e aproveite as suas apostas da melhor forma. O blackjack é um jogo envolvente e as partidas com dealer ao vivo trarão um novo nível de emoção às suas jogadas.