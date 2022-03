‘O mais fantástico é o povo’, diz André Marques sobre a Bahia

André Marques segue curtindo suas férias na Bahia e após uma temporada em Praia do Forte, o apresentador foi conhecer a Ilha dos Frades. Em um vídeo publicado pelo Restaurante Preta, lugar bastante frequentado por famosos, André aparece dizendo o que mais gosta no estado.

“Me perguntaram por que eu gosto da Bahia. As belezas naturais são lindas, mas o mais fantástico é o povo. Sempre sorrindo, sempre feliz, mesmo com todas as dificuldades e adversidades o baiano é fora da casinha, o baiano é diferente”, disse o apresentador.

Veja o vídeo:

