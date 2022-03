O pai tá off! Ícaro Silva assume namoro com ex-‘The Voice’

Ícaro Silva deixou de fazer parte do time de solteiros. O ator assumiu um relacionamento com o ex-participante do ‘The Voice Brasil’, IZRRA, na última sexta-feira (25). IZRRA fez parte do reality da TV Globo em 2020 e foi finalista da edição pelo time de Carlinhos Brown.

No Instagram, Ícaro se declarou para o amado: “Príncipe. Pretinho. Estrela. Meu príncipe. Como não se apaixonar por você, pelo seu talento, pela sua luz? Parece um erê e um ancião ao mesmo tempo, porque ilumina com graciosidade e ilumina com sabedoria. Amo te ver brilhando e amo ver as pessoas encantadas com seu brilho. Obrigado por carimbar Talento em nosso encontro cósmico. Te amo.” Veja a foto abaixo: