o que pode causar bloqueios no aplicativo?

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta semana uma série de informações sobre possíveis problemas no aplicativo Caixa Tem. Esse é o app que serve, entre outras coisas, para movimentar o dinheiro de programas sociais do Governo Federal como o Auxílio Brasil ou mesmo o vale-gás nacional.

De acordo com a Caixa Econômica, na maioria das vezes, o cidadão que passa por um bloqueio no Caixa Tem só conseguirá resolver essa situação indo até uma agência do banco. Mas o fato é que nem todos os problemas são causados por uma mesma situação. Veja abaixo o que pode acabar em bloqueio do sistema do app.

1. Cadastrar muitos CPFs no mesmo celular

Segundo a Caixa Econômica Federal, um ato que pode acabar em bloqueio do Caixa Tem é o registro de mais de um CPF em um mesmo dispositivo. Isso pode acontecer com quem sai da sua conta e tenta inserir a de outra pessoa no mesmo celular. De acordo com o banco, isso pode ocasionar um cancelamento do perfil.

Para resolver essa situação, o cidadão precisará ir até uma agência do banco e pedir pela exclusão de um dos números do CPF do sistema do celular (ou mais de um, se esse for o caso). A Caixa diz ainda que é importante saber qual é o número que precisa ser excluído e deixar apenas a numeração do dono do celular.

2. Usar o mesmo CPF em diferentes contas

O contrário também pode acontecer. De acordo com a Caixa Econômica, um cidadão que consulta as informações de sua conta em vários celulares também pode ter um bloqueio do seu perfil. Para tentar resolver isso, será preciso ir até uma agência e pedir pelo desbloqueio do seu CPF.

Como faço para atualizar o meu cadastro?

De acordo com a Caixa Econômica, ninguém precisa ir até uma agência para poder atualizar o seu cadastro no app. Neste ponto, é possível fazer isso através do próprio celular. O banco afirma que o processo leva uma média de 7 minutos. Note que atualizar o sistema não é o mesmo que desbloquear.

Segundo as informações oficiais, para fazer a atualização o cidadão precisa entrar no seu Caixa Tem e clicar na opção Atualize seu Cadastro. O próprio sistema pedirá para que o cidadão insira dados básicos como endereço, profissão, renda e patrimônio.

Logo depois, o mesmo sistema pedirá para que o cidadão tire uma foto do documento de identificação, que pode ser o RG ou mesmo a CNH. Eles também irão pedir uma selfie do próprio usuário com esse documento na mão.

Caixa Tem

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa Tem é fundamental para as pessoas que recebem o dinheiro do Auxílio Brasil ou mesmo do vale-gás nacional. É esse o aplicativo que permite as movimentações digitais.

Com o Caixa Tem, o usuário do Auxílio Brasil consegue usar o dinheiro do benefício para fazer pagamentos de boletos, transferências por pix e até mesmo compras em algumas lojas online.

Da mesma forma, o cidadão pode usar o Caixa Tem para movimentar a quantia do vale-gás nacional. O sistema é basicamente o mesmo. De acordo com o Ministério da Cidadania, o dinheiro dos dois projetos cai exatamente nesta mesma conta.