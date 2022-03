Obra da Coelba deixa praias de Salvador impróprias para banho; entenda

Foto: Divulgação / Embasa

Uma obra de melhoria na rede elétrica realizada na região da Vasco da Gama deixou as praias de Salvador impróprias para o banho nesta terça-feira (08). De acordo com a Embasa, a estação de condicionamento prévio (ECP) do Lucaia teve que ser desligada e o equipamento parou de bombear efluentes para o emissário submarino do Rio Vermelho.

As intervenções começaram desde a última segunda (7), mas somente às 06h de hoje, que a estação foi reconectada. Técnicos do laboratório central da Embasa, que vêm monitorando a qualidade da água do mar na faixa de praias entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra, iniciaram a coleta e análise diária de amostras no dia da parada e vão continuar esse trabalho até que o resultado das análises volte a apontar parâmetros de qualidade iguais ou melhores aos verificados antes do dia 07 de março.

“Cumprimos com todas as medidas para a redução do impacto e dos transtornos gerados pela parada da ECP e nossos técnicos continuam monitorando os impactos gerados pela parada da ECP de forma a apresentar todos os resultados e evidências ao Inema e aos órgãos fiscalizadores do município”, explica Manuella Andrade.

Qual a função da estação?

A estação do Lucaia integra o Sistema de Disposição Oceânica (SDO) do Lucaia e cumpre a função de retirar sólidos grossos, fibras e partículas finas de cerca de 73% do esgoto coletado na capital baiana.

Do seu funcionamento depende a destinação adequada de efluente pelo emissário submarino do Rio Vermelho, tubulação subaquática com quase 3 quilômetros de extensão que dispersa esgoto condicionado a uma profundidade de 27 metros, sem risco de degradação ambiental da flora e fauna marítimos. O SDO do Rio Vermelho tem licença do Ibama para lançar efluente no oceano

