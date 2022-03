Oito pessoas são presas durante ‘Operação Fonte Limpa’ em Dias d’ Ávila

Foto: Tony Silva/Ascom PC



Na manhã desta sexta-feira (04), oito integrantes de uma quadrilha foram presos durante a segunda fase da ‘Operação Fonte Limpa’, realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Os mandados estão sendo executados nos municípios de Dias d’ Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS), e em Alagoinhas.

Além das prisões, 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil. De acordo com informações do diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, o foco é o combate ao tráfico de drogas. “Trata-se de integrantes de um grupo criminoso responsável pela prática de tráfico de entorpecentes e homicídios nesta região e na capital. Esta ação é o desdobramento da primeira fase da operação, que também prendeu outros envolvidos”, detalhou.

As ações têm o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 25a Delegacia Territorial (DT) e dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia do Interior (Depin), de Inteligência Policial (DIP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI-SSP).

