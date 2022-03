Óleo capilar: saiba como usar e principais benefícios do produto

Foto: Reprodução/Pexels

Um excelente truque de beleza que é capaz de salvar o cabelo de problemas como ressecamento, falta de brilho, quebra, frizz e pontas duplas é o óleo. O produto faz parte de uma cultura milenar que segue como queridinho entre muitos, afinal, é super prático para aplicar. Desde os primórdios, os óleos contam como principal composto a extração concentrada de semestres e frutos da natureza.

Em entrevista à Elle, a farmacêutica e bioquíma Marcela Buchaim explicou a principal ação dos óleos capilares. “Ricos em ômegas 3, 6 e 9 – poderosos ativos para a reparação lipídica do cabelo –, eles são soluções importantes quando há algum dano químico, como os do alisamento ou descoloração. Esses procedimentos acabam removendo a camada de proteção da fibra, responsável também pelo brilho e maleabilidade, e o óleo age minimizando as consequências desses processos”, contou.

São inúmeros tipos de óleos que servem para os cuidados capilares, sendo os mais conhecidos o de argan, abacate, coco, linhaça, jojoba, oliva e girassol. “Eles podem ser usados sozinhos, bem concentrados, ou como um blend de óleos que agregam ainda mais benefícios, para um tratamento mais completo”, disse Marcela. Além do óleo em si, alguns produtos como shampoo, condicionador, máscaras e até mesmo cremes também contam com óleos na composição.

Segundo Marcela, o óleo pode ser utilizado com os cabelos úmidos, secos, antes do secador – para os produtos com proteção térmica -, como pré-shampoo e até na praia. Basta verificar as finalidades de cada produto e cada tipo de cabelo.

