Olha o barraco! Dona Jura escorraça Tião após descobrir traição em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Dona Jura (Solange Couto) armará o maior barraco na trama após descobrir a traição de Tião (Antônio Pitanga).

Quem contará a pulada de cerca do par da dona de restaurante é Basílio (Silvio Guindane). “Seu Tião tá se pegando com uma loura lá na praça”, contará o personagem. Jura irá ver com os próprios olhos e não se segurará na hora da baixaria: “Vaza, cachorra!”.

“Que isso, Jurinha?”, perguntará Tião. “Safado! Sem vergonha!”, soltará ela. “Eu estava olhando para você, mas estava pensando em você… Em como seria a minha Jurinha loura”, dirá o homem na maior cara de pau. “Cachorro! Bandido!”, disparará Jura.

Logo depois, ela partirá para cima de Tião, que conseguirá escapar dos tapas da cozinheira, mas verá sua ira. “Aqui para você! Sou palhaça, não! Volta aqui que eu te mato, vagabundo!”, gritará ela.

“Aqui ele não pisa mais! Não quero saber se morreu ou se tá vivo! E se alguém encontrar e souber de notícia, que não venha me contar! Porque se contar, além de cortar a conta, eu taco a mão na cara!”, finalizará ela gritando em alto e bom som.

