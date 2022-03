Omie abre mais de 80 NOVOS empregos; confira os cargos

O Omie, um ERP financeiro, abre mais de 80 novos empregos pelo país. As vagas estão espalhadas em todo o Brasil. Confira, a seguir, os cargos e informações sobre como se inscrever!

Omie anuncia vagas em todo o Brasil

O Omie oferece aos seus usuários serviços para emissão de notas fiscais, controlar estoques de suas empresas, controlar a saída e entrada do caixa, gerar boletos, integração bancária e controlar inadimplências, através de uma plataforma virtual.

Acompanhe as oportunidades e regiões:

QA Engineer (todo o Brasil);

Analista de Customer Experience (São Paulo);

Executivo de Contas (Montes Claros);

Executivo de Vendas (Montes Claros);

Product Manager (todo o Brasil);

Desenvolvedor Back End Erp (São Paulo);

Estagiário em Suporte Técnico de Sistema Contábil e Fiscal (São Paulo);

Engenheiro de Dados Pleno (todo o Brasil);

Cientista de Dados Pleno (todo o Brasil);

Assistente de Departamento pessoal – Generalista (São Paulo);

SDR (Salvador e Curitiba);

Product Designer Sênior (São Paulo);

Estagiário em Suporte Técnico (São Paulo);

Product Designer Lead (São Paulo);

Desenvolvedor Mobile (todo o Brasil);

Coordenador de Operações BI (todo o Brasil);

DevOps Sênior (todo o Brasil);

Product Designer (São Paulo);

Gerente de Relacionamento (São Paulo);

Analista de Marketing Sênior (São Paulo).

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe Omie, os profissionais interessados deverão se cadastrar virtualmente através do link de participação.

Todas as funções exigem experiência e qualificação. As informações adicionais estão disponíveis no link de cada vaga e os interessados deverão se inscrever de forma online, no link de inscrição.

