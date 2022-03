Omiexperience abre novas vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Omiexperience, companhia que oferece o melhor sistema de Gestão para pequenas empresas, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Executivo de Contas Sdr (Sales Development Representative) Executivo de Vendas Sdr Executivo de Vendas Executivo de Contas Faria Lima Executivo de Contas Guarulhos Estágio em Vendas Sdr Executivo de Contas

“A prosperidade da sua empresa é o nosso propósito”

“Nós acreditamos que o empresário brasileiro é criativo, e com as ferramentas certas, pode ser praticamente imbatível – e nós estamos aqui para criar essas ferramentas. Nós acreditamos em um ecossistema onde Empreendedores, Contadores e Parceiros funcionam integrados. E acima de tudo, nós acreditamos que trabalhando assim, estamos ajudando a construir um país melhor”.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Trabalhe Conosco e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

