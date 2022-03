Ônibus da Região Metropolitana continuam sem circular nesta terça (15)

Pelo segundo dia consecutivo, os ônibus da empresa Bahia Transporte Metropolitano (BTM) não estão circulando por Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. O motivo continua sendo a falta de abastecimento de 37 coletivos e a falta de renda da empresa para execução do serviço.

Com a situação, 19 linhas pararam de operar na região e cerca de 30 mil passageiros estão sendo prejudicados. Na última segunda-feira (14), a população da Região Metropolitana foi surpreendida.

De acordo com o G1 Bahia, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que pediu a outras empresas integrantes do sistema que cubram parcialmente as linhas operadas pela BTM, até que a situação seja regularizada. O órgão informou ainda que adotará medidas administrativas em relação à empresa. Essas medidas podem variar de multas pelo não cumprimento dos horários estabelecidos, até a substituição da empresa através da licitação emergencial.