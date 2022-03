opção de transferência varia de acordo com a conta

Nesta segunda-feira (7), brasileiros de todos os lugares do país começaram a ter a oportunidade de consultar os valores que estão esquecidos em bancos e instituições financeiras. De acordo com o Banco Central (BC), neste primeiro momento esta possibilidade de consulta está disponível apenas para quem nasceu antes de 1968 e para quem criou uma empresa antes deste mesmo ano.

O Banco Central afirma que essas pessoas podem realizar não apenas a consulta, como também o pedido de transferência de dinheiro. É preciso lembrar, no entanto, que essas opções de entrega da quantia variam de acordo com a instituição financeira onde o montante está “esquecido”.

O BC afirma que no momento em que o cidadão pede a transferência, irão existir casos em que vai ser possível concluir esse processo dentro do próprio sistema em questão. Em outros casos, o usuário vai ter que enviar um e-mail para o banco. E há ainda uma terceira possibilidade: a que mostra que o indivíduo vai ter que entrar em contato com o número de telefone que é disponibilizado no site.

O BC ainda alerta que esse processo terá que ser feito de modo separado. Isso quer dizer, portanto, que o cidadão terá que pedir cada transferência separadamente e o valor dela vai aparecer ao lado dessa solicitação. Para fazer isso, o primeiro passo é ir até o site oficial que o Banco Central criou para este sistema. É o valoresareceber.bcb.gov.br.

Logo depois, o cidadão deverá fazer o login nesse sistema na plataforma gov.br. É importante lembrar que o usuário terá que usar o seu perfil nível prata ou ouro para fazer isso. Ao entrar na conta, o indivíduo vai conseguir ver o valor disponível em cada uma das instituições em que ele possa ter um “dinheiro esquecido”.

Alerta de Golpes

O Banco Central (BC) vem fazendo um alerta nos últimos dias. De acordo com o banco, várias quadrilhas estão aproveitando este momento para aplicar golpes em pessoas que estão procurando por esses valores.

O banco insiste que existem várias maneiras de se fazer essa transferência. Entretanto, em nenhum dos casos eles irão pedir para que o cidadão faça algum tipo de pagamento nesse processo. O cidadão não tem que desembolsar nada.

Ainda segundo o Banco Central, nenhuma instituição financeira vai pedir para que o cidadão envie qualquer tipo de senha de suas contas. A Polícia Federal (PF) também vem afirmando que está tentando localizar essas quadrilhas.

Consulta aos valores esquecidos

De acordo com as informações oficiais, o período da consulta ao dinheiro esquecido começou oficialmente nesta segunda-feira (7). Nesta primeira janela de pagamentos, eles estão liberando R$ 4 bilhões para essas transferências.

O período inicial da consulta começou ainda no último mês de fevereiro. Naquele primeiro momento, as pessoas podiam apenas saber se existia algum valor disponível. Era impossível, portanto, saber qual seria o patamar.

A partir deste mês de março, essas mesmas pessoas estão tendo a oportunidade de fazer essa consulta ao patamar exato. O Banco Central (BC) diz ainda que novos lotes deverão passar por liberações nos próximos meses.