Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o Open Finance foi aprimorado para que correspondentes digitais encaminhem propostas de crédito através de novas regras.

Open Finance: regras aprimoradas para correspondentes digitais

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que a Diretoria Colegiada aprovou Resolução que aprimora as regras do Sistema Financeiro Aberto (Open Finance). A Resolução prevê o compartilhamento de dados e dos serviços de iniciação de transação de pagamento e de encaminhamento de proposta de operação de crédito.

O objetivo é especificar os princípios desse serviço

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), o objetivo é especificar os princípios desse serviço, o escopo inicial de produtos e os aspectos tecnológicos a serem implementados pelas instituições financeiras participantes obrigatórias dessa etapa de compartilhamento.

Princípios do serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito

O Banco Central do Brasil (BCB) prevê princípios do serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito no âmbito do Open Finance, tais como:

proposta de crédito mais assertiva e personalizada;

rastreabilidade do fluxo de solicitação e recebimento das propostas de operação de crédito;

comparabilidade entre propostas de crédito.

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que o escopo inicial dessa fase seria o empréstimo pessoal sem consignação e sem garantia, que seria ampliado ao longo do tempo para incorporar novos produtos.

As instituições financeiras contratantes obrigadas a participar deverão disponibilizar interfaces

Adicionalmente, as instituições financeiras contratantes obrigadas a participar deverão disponibilizar interfaces dedicadas para comunicação com seus correspondentes no país, a serem implementadas de acordo com padronização tecnológica e de leiaute de dados, bem como procedimentos operacionais, a serem aprovados em convenção, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

O uso dessas interfaces dedicadas, contudo, será opcional para os correspondentes no país contratados, sem impacto imediato para os contratos em vigor, explica a instituição em sua plataforma oficial.

Modelo similar ao marketplace

As novas regras permitem o surgimento de correspondentes no país com atuação no modelo marketplace, com várias instituições contratantes, facilitando uma oferta de crédito mais ágil e adequada, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Integração do compartilhamento de dados das demais fases do Open Finance

Por outro lado, espera-se que o modelo inicial evolua no sentido de integrar o compartilhamento de dados das demais fases do Open Finance e outras conveniências para uma melhor experiência dos usuários, explica o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial realizada na data desta publicação.