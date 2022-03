‘Operação Borderline’: traficante de armas é preso na praia de Ipitanga

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Mais um integrante da organização criminosa que atua no bairro de Valéria foi preso pela ‘Operação Borderline’. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi encontrado na praia de Ipitanga.



“Ele estava na praia com uma dançarina de uma banda de pagode quando nossos policiais o encontraram, por intermédio do alerta da placa da motocicleta dele”, explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

A polícia acredita que o traficante era o responsável pelo transporte das drogas, armas, transações bancárias e por aplicar golpes em um site de compras e vendas. A prisão aconteceu no final da tarde de quarta-feira (2).

Operação

Ao todo, a ‘Operação Borderline’ cumpriu sete mandados de prisão pelos crimes de homicídios e tráfico de drogas, e localizou mais dois homens, que confrontaram com a polícia e não resistiram. Foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revolver calibre 32, um fuzil calibre .556, farta quantidade de munições de fuzil e diversas porções de cocaína e crack, além de embalagens para acondicionamento das drogas.

As ações começaram manhã de quarta (02) e o objetivo era a prisão de integrantes de grupos criminosos envolvidos com homicídios e o tráfico de drogas em Salvador e na Região Metropolitana. De acordo com Polícia Civil, a ação foi organizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os policiais atuaram em Valéria, Simões Filho e São Caetano. “A operação já é um sucesso. Ela é fruto de um trabalho integrado de inteligência e já cumpriu quatro mandados de prisão de envolvidos com práticas criminosas, seguimos nas ruas em busca de mais criminosos”, disse a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.