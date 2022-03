Operação Carnaval: mais de 6,5 mil motoristas são autuados nas rodovias federais

Foto: Divulgação / PRF Bahia

Durante a ‘Operação Carnaval’, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia autuou 6.569 condutores cometendo infrações. Foram seis dias de ação nas rodovias federais, que resultaram na fiscalização de 10.927 veículos e oacesso a 13.423 documentos.

No ranking de imprudências mais constatadas está a ultrapassagem proibida, com 1.507 autos extraídos. Os números equivalem a mais de 10 flagrantes por hora de operação. Nas fiscalizações com uso do ‘bafômetro’ – testes de alcoolemia – houve um acréscimo substancial de 755%, em relação ao mesmo período do ano passado. Durante as abordagens, foram realizados 5.337 testes, totalizando 85 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa. Um deles foi preso por embriaguez ao volante.

Vale ressaltar que dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusa ao teste. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra.

Nas ações, a PRF também emitiu 73 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete, 31 para os motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam e 425 autuações pelo não uso do cinto de segurança. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 105 autos foram emitidos.

Comparativo

Iniciada na última sexta-feira (25 de fevereiro), a PRF intensificou a fiscalização e os esforços foram voltados à segurança viária. Em relação à operação do ano passado, que ocorreu entre os dias 12 e 17 de fevereiro, houve queda no número de acidentes, feridos e acidentes graves. Já o número de autuações totais (infrações de trânsito) aumentaram consideravelmente em relação ao mesmo período de 2021.

Foram também retiradas de circulação mais de 396.559 quilos de excesso de peso das rodovias. O peso acima do permitido sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia. Sobre a Lei do Descanso, 158 profissionais do volante foram flagrados.

Acidentes, feridos e óbitos

A queda no número de acidentes reflete os esforços das ações de educação da PRF. Em relação ao mesmo período do ano anterior, foi registrado uma redução de 21% no número de acidentes totais, 57 em 2021 contra 45 este ano. Destes, 14 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Do total de acidentes registrados, 50 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 20,63% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 09 pessoas morreram nas rodovias baianas. O número de óbitos registrado permaneceu inalterado em relação a 2021.

Operação Carnaval

2022 2022 (6 dias operação)

Período: 25/02 a 02/03 2021 (6 dias operação)

Período: 12 a 17/02 Acidentes totais 45 57 Acidentes graves 14 19 Feridos 50 63 Óbitos 9 9

Enfrentamento a criminalidade

Durante os seis dias da operação, 21 veículos foram recuperados provenientes de roubo, furto, adulteração, clonagem ou de apropriação indébita. As ações de enfrentamento às fraudes veiculares exige uma fiscalização minuciosa por parte dos policiais. 38 pessoas foram detidas por crimes diversos. Seis delas eram procuradas pela justiça e foram capturadas. As abordagens resultaram ainda na apreensão de 4 armas de fogo, 69 munições de diversos calibres, 9 comprimidos de anfetaminas e no resgate de 21 aves silvestres. Também retiramos de maconha, crack e cocaína.

