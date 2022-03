Operação de ônibus metropolitanos será retomada nesta sexta-feira, diz Agerba

Pontos de ônibus ficaram cheios na manhã desta quinta (Foto: Reprodução/TV Bahia)

Depois de uma paralização de 24 horas dos rodoviários que atuam no sistema de transporte urbano da região metropolitana, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que negocia com empresário e sindicato dos trabalhadores do transporte.

De acordo com o g1 Bahia, a Agerba informou que o foco principal é a absorção de parte dos funcionários da BTM pelas empresas que irão substituí-la. Ainda segundo a agência, ficou alinhado na reunião que a operação dos ônibus metropolitanos será retomada na sexta-feira (18).

Uma nova rodada de negociação deve acontecer com o intuito de chegar a um acordo. A Agerba acompanha as discussões com o objetivo de reduzir impactos para a população.

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) montou uma operação emergencial para atender usuários de ônibus metropolitanos que operam na capital baiana.

Já a prefeitura de Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador, também adotou providências para diminuir os impactos à população.

