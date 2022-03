Operação Faroeste: juiz investigado tem prisão convertida em domiciliar pelo STJ

Foto: Reprodução/TV Globo

O juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, investigado na Operação Faroeste por vendas de sentenças judiciais, teve a prisão convertida em domiciliar. Ele é suspeito de favorecer a grilagem de terras no oeste baiano.

A decisão foi tomada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes. De acordo com o g1 Bahia, mesmo com a prisão domiciliar, o juiz está proibido de entrar no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O STJ proibiu também que ele se comunique com investigados da Operação Faroeste, e servidores da justiça.

Além disso, Sérgio Humberto deverá utilizar tornozeleira eletrônica. O magistrado estava preso desde novembro de 2019, no Batalhão de Choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A defesa de Sério Humberto de Quadros Sampaio pediu a conversão da prisão, depois que o juiz foi diagnosticado com Covid-19 no final de janeiro. A decisão foi aprovada em 26 de fevereiro e cumprida imediatamente.

O ministro Og Fernandes disse que os documentos incluídos no autos indicam a piora gradativa da saúde do juiz, desde que ele foi diagnosticado com a doença.

Og Fernandes alega que as informações médicas indicam necessidade de fisioterapia motora e recuperatória para recuperação do juiz, que tem comprometimento de 75% do pulmões e perda de massa corporal. Sérgio Humberto ficou internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o g1 Bahia, em nota a defesa do juiz afirmou que com a decisão, Sérgio Humberto poderá se defender das “complexas e volumosas acusações, o que sua condição de preso impossibilitava, quer fosse pela limitação a seus advogados e documentos, quer fosse pelo estado psicológico daquela condição”.

Afirmou ainda que ele permanecerá “estritamente dedicado a cuidar da saúde, família e da sua defesa”.

