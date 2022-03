‘Operação Faroeste’: STJ autoriza retorno de investigados aos trabalhos no TJ-BA

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu que o desembargador Ivanilton Santos da Silva e o juiz João Batista Alcântara Filho poderão retornar aos trabalhos no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

De acordo com o g1 Bahia, a medida cautelar foi assinada pelo ministro em 25 de fevereiro, mas apenas divulgada pela defesa do desembargador Ivanilton Santos da Silva nesta quinta-feira (3).

Segundo a decisão, a justificativa para a liberação dos investigados é que eles ainda não foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF). Além disso, não há notícias nos autos de que a investigação tenha evoluídos em relação ao desembargador e o juiz.

Com isso, de acordo com Og Fernandes, a ausência de novos elementos de prova, caracterizam impedimento a renovação do afastamento dos cargos por novo período.

“Uma vez que não é possível admitir que uma medida restritiva drástica persista indefinidamente, sem fundamentação idônea, impactando a esfera de direitos fundamentais do investigado”, afirmou o ministro na decisão.

Og Fernandes autorizou o retorno de Ivanilton Santos da Silva e João Batista Alcântara Filho ao exercício dos cargos de desembargador e juiz do TJ-BA, respectivamente, e ordenou que o Tribunal de Justiça baiano cumpra a decisão.

Ambos haviam sido afastados em 2020, suspeitos de participação no esquema de vendas de sentenças judiciais para favorecer a grilagem de terras no oeste baiano.

Em nota ao g1 Bahia, a defesa de Ivanilton Santos da Silva informou que o afastamento do cargo, determinado em 10 de dezembro de 2020, teve prazo determinado de um ano.