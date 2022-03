Operário morre afogado após queda de trator em barragem no oeste baiano

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um operário foi encontrado morto afogado na tarde de quarta-feira (02). A vítima, que não teve sua identidade revelada, veio a óbito após a máquina pulverizada – mais conhecido como trator -, na qual ele dirigia cair dentro de uma barragem em São Desidério, distrito de Roda Velha, oeste baiano.

A equipe do 17º Grupamento do corpo de Bombeiros (GBM) foi acionada para fazer a retirada do veículo e a ação durou cerca de uma hora. Até o momento não há detalhes sobre o motivo do acidente. O corpo do rapaz foi liberado para o sepultamento logo após a perícia.

Confira as fotos do acidente:

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

