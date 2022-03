Com a rotina intensa de algumas pessoas, alguns cômodos da casa acabam recebendo menos atenção do que deveriam. Às vezes, por parecer ser muito difícil de arrumar ou, ainda, por pura falta de tempo. Para otimizar a sua arrumação e ajudar na sua rotina, hoje, nós separamos dicas incríveis para que você organize seu quarto em 5 passos.

A organização é fundamental

A organização de qualquer espaço é fundamental! Há quem diga que, deixar as coisas bagunçadas ou sujas, pode acabar acumulando energias negativas. Seja qual for a sua crença, uma unanimidade é que deixar a casa ou qual seja o cômodo desorganizado não é nada funcional. Além de, muitas das vezes, aparentar descuido, o acúmulo de coisas e a desorganização podem ocasionar o aumento de poeiras e gerar uma aparência de falta de higiene.

Portanto, para deixar o seu ambiente de aconchego, que é o seu quarto, mais confortável, siga as nossas instruções de organização e não procrastine seus afazeres. Você verá que, com esses 5 passos, seu quarto ficará organizado, limpo e sem poluição visual de bagunça!

Confira os 5 passos para você organizar o seu quarto

Quer começar a faxina agora mesmo e não vê a hora de estar com seu quarto organizado? Então confira as nossas dicas incríveis de organização para facilitar sua vida!

Organize em prateleiras e nichos

O primeiro passo que elencamos para você é: aproveite o seu espaço e use-o da melhor forma! Se você tem pouco espaço no seu quarto e, além disso, possui mais coisas do que ele comporta, busque soluções. Você pode, por exemplo, optar por colocar nichos ou prateleiras suspensas para colocar livros, materiais de estudo, produtos de higiene e de beleza e outros.

Os nichos e prateleiras são extremamente funcionais e trazem para o seu quarto uma aparência de organização. Porém, não adianta nada colocá-los e deixar o que estiver neles bagunçado. Sendo assim, deixe tudo disposto de maneira organizada.

Deixe suas gavetas organizadas

Use organizadores para deixar as suas gavetas organizadas, afinal, a organização começa de dentro para fora. Separe suas roupas em estilos para facilitar a organização. Exemplo: coloque um separador de gavetas com divisórias e nele guarde meias, cuecas ou calcinhas, sutiã e afins. Em outra gaveta, coloque um divisor no meio e separe blusas com mangas das sem mangas. Faça isso em todas as gavetas para a melhor organização do seu espaço.

Use essa ideia de divisores e organizadores também para espaços do guarda-roupa, assim você aproveitará ao máximo o seu espaço de maneira organizada.

Use ganchos espalhados em locais estratégicos do seu quarto

Se você não tem mais local para armazenar seus pertences ou, ainda, se o espaço do seu quarto é reduzido, não se preocupe, pois pensamos nisso também para te ajudar.

O que colocar nos ganchos?

Você pode pendurar bolsas e chapéus que não cabem dentro das suas gavetas ou armário. Além de otimizar o seu espaço, eles também são funcionais e deixam tudo mais visível e próximo de você.

Onde colocar os ganchos?

Justamente por deixar tudo mais visível, coloque os ganchos em locais estratégicos que não fiquem tão expostos assim como, por exemplo, atrás das portas, nas laterais do guarda-roupa, entre outros.

Móveis funcionais ou planejados

O quarto passo visa maior funcionalidade para o seu espaço. Aposte em móveis que tragam otimização para o seu quarto ou, ainda, opte por móveis planejados. Assim, o seu espaço terá organização, será funcional e certamente sobrará espaço. Sendo assim, a partir do momento que você planeja, é possível pensar em deixar espaços maiores no seu quarto, mesmo que ele seja pequeno.

E é claro que, um espaço com móveis funcionais e planejados, traz uma aparência maior de organização!

Tente ao máximo não deixar roupas espalhadas ou amontoadas pelo seu quarto

O último passo deveria ser um pouco óbvio, mas, acredite se quiser, deixar roupas espalhadas e amontoadas é mais comum do que você imagina! Porém, isso traz uma imagem extremamente negativa para o seu quarto, pois demonstra desorganização e descuido com as suas roupas.

Às vezes, as roupas podem estar espalhadas por fatores como falta de tempo para organizar, procrastinação, esquecimento, entre outros. Mas, uma coisa é certa, para que seu quarto siga organizado, você deve ao máximo não deixar roupas espalhadas por ele.

Sabe a roupa lavada que você tira do varal e fica com preguiça de guardar? Ou aquela roupa que já está passada, mas você deixa “para amanhã”? Ao iniciar a tarefa de guardar as roupas, só finalize quando todas estiverem guardadas. Assim, seu ambiente sempre estará organizado!