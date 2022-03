Original recruta estudantes para novo programa de estágio

Universitários em busca de uma chance para ingressar no mercado de trabalho têm uma oportunidade única agora. Isso porque o Banco Original recruta estudantes para seu novo programa de estágio, o VOA. A instituição financeira brasileira privada com mais de 6 milhões de clientes tem, ao todo, 12 vagas de estágio em diferentes verticais.

A empresa busca estudantes que tenham interesse em se desenvolverem profissionalmente e que estejam cursando graduação, com formação a partir de julho de 2023, sem restrição de curso. É essencial, ainda, que os jovens talentos tenham sinergia com a cultura e queiram crescer junto com o Original, com foco no desenvolvimento de carreira, capacitação técnica e bem-estar pessoal de seus profissionais.

As contratações fazem parte do projeto de expansão do negócio, que tem entre seus principais objetivos o investimento estratégico na capacitação de novos talentos. Assim, os contratados contarão com o acompanhamento e desenvolvimento profissional também dos estagiários que já trabalham no Original, de modo a intensificar seu crescimento, junto aos novos integrantes. Além disso, eles passarão por uma jornada de aprendizagem profissional que vai acelerar as suas carreiras.

Os contratados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.700,00 e terão direito a uma série de benefícios, dentre os quais estão Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, 13º Salário, Plano de Saúde e Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os candidatos poderão se inscrever pelo Portal exclusivo do programa, disponível aqui, até o dia 1º de abril. A previsão é de que eles iniciem suas atividades no Original em 25 de abril.

O processo seletivo dividido em duas etapas, sendo que na primeira os candidatos receberão cases para solucionar e, uma vez pré-selecionados, passarão para uma dinâmica de grupo. Os finalistas irão para o comitê de seleção em que é avaliada a proximidade do candidato com os critérios de cultura organizacional do banco.