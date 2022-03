Os momentos marcantes da época de Roman Abramovich em Chelsea

A virada do novo ano tem sido particularmente difícil para os fãs do Chelsea. Tendo renunciado à corrida pelo título com alguns resultados inconsistentes e depois perdido a final da Copa da Liga nos pênaltis para o Liverpool em Wembley, mais punições foram infligidas aos Blues após o proprietário Roman Abramovich ter colocado o clube à venda.

O bilionário russo, que assumiu o clube em 2003, transformou completamente o time do oeste de Londres de cima para baixo, mas em meio à controvérsia na invasão de seu país pela Ucrânia, seu mandato parece ter chegado a um fim abrupto. Abramovich sempre disse que tem o clube em seu coração em uma declaração que fez no site oficial do clube e que culminou com a sua declaração: “Por favor, saiba que esta tem sido uma decisão incrivelmente difícil de tomar, e me custa separar do clube desta maneira. No entanto, acredito que isto é do melhor interesse do Clube”.

Depois de quase 20 anos de troféus na capital, você se pergunta se o dinheiro continuará a vir para o Chelsea, que ainda é o atual campeão europeu e certamente não terá fim de pretendentes dispostos a morder a mão de Abramovich pelas chaves da ponte de Stamford. Vejamos alguns dos momentos chave do tempo do russo no Chelsea.

Primeira janela de transferência – 2003

Este foi o primeiro verão em que o Chelsea teve dinheiro real para gastar. Enquanto eles estavam longe da superpotência que são agora, os Blues lançaram as bases para o que estava por vir, fazendo investimentos de longo prazo como Joe Cole, Claude Makélélé e Damien Duff, em uma janela movimentada na qual eles gastaram £130 milhões.

O especial – 2004

Sem dúvida o momento mais importante da história do Chelsea – a chegada de José Mourinho. Etiquetando-se como “Especial” em sua primeira coletiva de imprensa, Mourinho havia acabado de ganhar a Liga dos Campeões com o Porto no verão anterior e não perdeu tempo ampliando seu gabinete de troféus com o Chelsea, conquistando títulos consecutivos da liga e uma Copa da Liga, além de chegar à semifinal da Liga dos Campeões.

O trabalho italiano – 2010

Após a partida de Mourinho, pode-se argumentar que Chelsea se encontrava em uma espécie de encruzilhada. Eles haviam sido derrotados em sua primeira final da Liga dos Campeões em 2008 – ironicamente em Moscou – e o plantel estava em um período de transição. Carlo Ancelotti chegou com uma reputação de sucesso europeu, mas foi seu trabalho doméstico que garantiu que ele seria lembrado em Stamford Bridge pelos próximos anos. Ancelotti conquistou para o clube seu terceiro título do campeonato da era Abramovich de forma divertida, obtendo o melhor de Frank Lampard e Nicolas Anelka, enquanto trazia jogadores como Fernando Torres e Ramires, que mais tarde ajudariam o clube a descer a linha.

Uma noite especial em Munique – 2012

Demorou quase uma década, mas o Chelsea finalmente chegou à Liga dos Campeões em 2012. Tendo chegado à final como um grande azarão, lançando um inexperiente Ryan Bertrand no XI inicial com apenas 19 anos, o que provou ser um golpe de gênio não intencional de Roberto Di Matteo quando os Blues venceram o Bayern de Munique em seu próprio quintal nos pênaltis. Mais uma vez, Didier Drogba foi o homem para a grande ocasião, arrastando seu time de volta ao jogo com uma cabeçada de bala para empatar em nível antes de marcar o pênalti decisivo para a primeira das duas medalhas da Liga dos Campeões do Chelsea – a segunda chegando sob um técnico alemão e terminada por um atacante alemão, já que os homens de Thomas Tuchel venceram o Manchester City cortesia de um único gol de Kai Havertz.