Outono 2022 começa neste domingo; veja como será estação em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia



O outono está chegando em Salvador. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nova estação inicia às 12h33 e termina no dia 21 de junho às 6h14 (horário de Brasília). O período tem como principal característica a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco.

Ainda segundo a entidade, as chuvas serão mais escassas no interior do Brasil e em particular no semiárido nordestino, que corresponde, em parte, ao oeste da Bahia. No litoral norte, o tempo será mais seco, no centro-norte do estado baiano terá muitos raios e trovões, na Chapada Diamantina e na região sudoeste madrugadas frias e dias quentes.

Em contra partida, em toda a região Nordeste, a expectativa é de chuvas acima da média em grande parte, principalmente nos meses de abril e maio. Além disto, o aumento da temperatura das águas próximas à costa nordestina poderá aumentar as chances de chuvas até o final do outono – Salvador pode ser afetada com este panorama.

Previsão do tempo

Neste domingo, a temperatura mínima é de 24ºC e a máxima será de 31ºC. O céu terá muitas nuvens, mas as chances de chuva são reduzidas. Nos próximos dias, o tempo permanece estável com muitas nuvens e chuva isolada.

Leia mais sobre o Tempo em ibahia.com e siga o portal no Google Notícias