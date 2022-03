PA sugere que Lina quer dormir com ele e ADMs da cantora rebatem: ‘Inadmissível’

Foto: Reprodução / TV Globo A equipe de redes sociais de Linn da Quebrada não gostou de ver Paulo André sugerir que a cantora quer dormir com ele na madrugada desta sexta-feira (4). Tudo começou quando o atleta mexia nos bonecos da academia que representam os participantes.

PA mexeu nos bonequinhos que representam Lina, Jessi e ele próprio. “Vou colocar eles aqui no alto, e colocar a Lina do meu lado, que ela sempre quis. Sonha dormir de conchinha comigo”, disse. Scooby, novo líder do BBB 22, brincou com o amigo e disse, aos risos, que ele estava “revoltado”.

A fala de PA foi destacada pela página de Lina no Twitter. Em resposta, o perfil do corredor explicou que a fala dele se referia a um momento em que a cantora teve com ele durante uma das noites no quarto grunge.

“P.A falou isso referente à brincadeira que a própria Lina tinha com ele. ‘Vai, vira de costas e fica quietinho, caladinho, pra eu fingir que é o PA'”, escreveram os ADMs do brother.

O perfil de Linn falou novamente sobre o assunto, criticando a postura do participante e de seus administradores. “Inadmissível a postura dos ADMs do PA em relação a essa fala. A Lina já pode ter brincado com ele 50 mil vezes sobre isso, mas NADA justifica ele usar desse tom para falar dela na academia”.

Inadmissível a postura dos ADMs do PA em relação a essa fala. A Lina já pode ter brincado com ele 50 mil vezes sobre isso, mas NADA justifica ele usar desse tom para falar dela na academia. Quando ELA disse, ela estava brincando. VISIVELMENTE, ELE NÃO. https://t.co/eUnwwiRe6u pic.twitter.com/7uZwJmTn1m — Linn da Quebrada ????????‍♀️ (@linndaquebrada) March 4, 2022