Paciente destrói enfermaria de hospital na Bahia após surto; veja vídeo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem, paciente do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado no bairro de Pau Miúdo, em Salvador, destruiu a enfermaria da unidade média nesta quarta-feira (9). Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o homem teve um surto.