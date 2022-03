Paciente é esquecida em máquina de ressonância magnética em clínica no Itaigara

Foto: Reprodução/Google Street View

Uma mulher foi esquecida dentro da máquina de ressonância magnética por cerca de 10 minutos, no último domingo (13), na clínica Delfin, no Itaigara. Após realizar o exame, a advogada Laura Nogueira, de 48 anos, percebeu que havia sido esquecida dentro da máquina. Com somente o corpo do joelho para baixo de fora do equipamento, Laura, que estava sozinha na sala, gritou e balançou as pernas para chamar a atenção dos funcionários da clínica.

Devido as constantes dores na coluna, Laura está acostumada a fazer o exame para checar a região, e, por experiência própria, ela sabe o momento em que o exame termina. Nesta ocasião, a advogada estava na expectativa de ser retirada da máquina, mas ninguém apareceu.

“Terminou e ficou um silêncio na sala. Me desesperei. Apertei aquela bombinha de segurança e ela não tocou”, contou Laura ao Metro1. A bombinha de segurança é um aparelho dado ao paciente no momento em que ele entra na máquina, que serve para acionar a equipe médica, caso ele sinta algo.

Dez minutos após o exame ter sido finalizado, os funcionários da clínica apareceram na sala. De acordo com Laura, eles estavam atordoados.

Além da situação, a advogada também se queixa sobre o atraso do procedimento, que estava marcado para 10h30, e, só foi realizado por volta das 12h.

A clínica Delfin ainda não se pronunciou sobre o caso.

