Paciente esquecida em máquina de ressonância revela que viveu momentos de ‘pânico’

Foto: Reprodução/Google Street View

Laura Nogueira, de 48 anos, foi esquecida por cerca de 15 minutos dentro de uma máquina de ressonância magnética. O caso acontece em uma clínica do bairro Itaigara, em Salvador, no último domingo (13). A advogada contou que viveu momentos de pânico, após gritar por ajuda e perceber que estava sozinha no local.