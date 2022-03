Paciente que recebeu cachaça em hospital da Bahia denuncia difamação; entenda

A paciente que recebeu cachaça no lugar de água, no Hospital Municipal de Santa Teresinha, na Bahia, denunciou que está sendo vítima de difamação em grupos de aplicativo de mensagens.

“Ela bebe muito, viu? Esse negócio está um mistério. Não entendi, não. A enfermeira está lá, meu Deus do céu, só Deus na vida da mulher. Difamou a vida da mulher toda e a paciente gosta de tomar cachaça. Será que a cachaça fez mal a essa mulher mesmo?” disse outro homem.

“Depois que eu saí do hospital eu só estou recebendo ofensas, ameaças, difamação, calúnias, eu não tenho mais paz e nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou com meu emocional abalado, meus filhos estão todos com medo de ir para escola, a gente está assustado dentro de casa”, contou a lavradora.