Paciente recebe cachaça no lugar de água em hospital no interior da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma moradora da cidade de Santa Terezinha, no Piemonte do Paraguaçu, próximo a Feira de Santana, acabou recebendo um copo de cachaça no lugar de água das mãos de uma enfermeira no Hospital Municipal de Santa Terezinha.

“Dei entrada aqui no Hospital, com fortes dores no estômago, quando fui medicada e colocada em observação. Só que eu estava com a garganta seca, dificuldade de respirar, foi quando eu pedi água para a enfermeira. Ela foi buscar, quando ela voltou com o copo eu bebi e identifiquei que aquilo não era água. Era bebida alcoólica. Eu passei mal, vomitei e ainda me encontro internada no hospital”.