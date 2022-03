Padaria em casa! Aprenda a fazer mini pãozinho de ricota para café da manhã

Foto: Divulgação/Nestlé

O pão é um dos alimentos que não pode faltar na mesa dos brasileiros no café da manhã. Perfeito para acompanhar o café quentinho que abre a primeira refeição do dia, o item pode ser encontrado nos mais diversos sabores e formas, inclusive, recheado – como é o caso do mini pãozinho de ricota. A receita, dada pela Nestlé, atende bem a demanda do pão da manhã, assim como também serve para o lanche da tarde. Confira o passo a passo:

Receita de Mini Pãozinho de Ricota

Ingredientes

Massa

2 tabletes de fermento biológico (30 g)

1 xícara (chá) de leite líquido integral morno

1 tablete de tempero pronto sabor galinha

1 colher (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Recheio

1 tablete de tempero pronto

2 colheres (sopa) de leite líquido integral quente

250 g de ricota

2 gemas

3 colheres (sopa) de azeitonas verdes picada

1 colher (sopa) de salsa picada

Montagem

1 gema para pincelar

3 colheres (sopa) de gergelim

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, desmanche o fermento no leite morno. Acrescente o tablete de tempero pronto e dissolva-o bem. Misture o açúcar, a farinha de trigo e sove bem a massa, até soltar-se das mãos. Forme uma bola, e deixe descansando por cerca de 20 minutos.

Recheio

Em um recipiente, dissolva o tablete de tempero pronto no leite. Acrescente a ricota, as gemas, as azeitonas e a salsa, misturando bem. Reserve.

Montagem

Divida a Massa já crescida em quatro partes iguais. Abra cada uma, com o auxílio de um rolo, em forma de círculo (26cm de diâmetro). Divida cada porção em oito partes iguais, formando triângulos. Coloque um pouco do Recheio e enrole pela base do triângulo (lado mais largo). Pincele com a gema e polvilhe o gergelim em cada um. Leve ao forno médio (180°C) em assadeira untada e enfarinhada, por cerca de 25 minutos.

